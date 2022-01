Bénin: un nouveau bilan disponible sur l’évolution de la Covid-19

A la date du dimanche 02 janvier 2022,le Bénin compte au total 25 522 cas confirmés de Covid-19 dont 24 823 guéris et 161 décès. En ce qui concerne la vaccination, jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, Our World in Data affiche pour le compte du Bénin 1,77 millions de doses administrées ; 1,32 millions de personnes complètement vaccinées, soit un taux de 10,9%.

