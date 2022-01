Bénin: un faux médecin arrêté à Tchaourou, son cabinet de soins fermé

Quelques jours plus tôt, dans la même commune, plusieurs cabinets de soins illégaux ont été fermés et plusieurs personnes arrêtées. A N’Dali, la semaine écoulée, c’est 17 cabinets de soins illégaux qui ont été mis sous scellés par la police. A l’instar de la lutte contre la commercialisation des faux médicaments, les forces de l’ordre ne baissent pas la garde en ce qui concerne l’exercice illégal en médecine.

