Le bilan de cet accident de route fait état d’une personne totalement calcinée et de six autres personnes blessées. Après le constat usuel de la police républicaine de la localité qui s’est dépêchée sur le lieu de l’accident, les personnes blessées ont été conduites à l’hôpital pour les soins et le corps de la personne calcinée confié à la police.

Bénin: un conducteur ivre provoque un accident et fait un mort et plusieurs blessés

