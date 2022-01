Bénin: un agriculteur charcuté à mort à cause d’une femme à Gogounou

A Gogounou, une commune située à 492 kilomètres de Cotonou, un homme est décédé suite à une dispute avec son rival. Amoureux de la même femme, les deux rivaux ont abandonné le terrain de la séduction pour se mesurer aux coups de poing et de coupe-coupe.

Agriculteur et éleveur peulh, les deux étaient tous amoureux de la même femme. Plus les jours passent, plus leur rivalité prenait de l’ampleur. Ce vendredi 14 janvier 2022, l’agriculteur a décidé de se rendre au domicile de l’éleveur. Comme on pouvait s’y attendre, une vive altercation est survenu dès qu’il a mis pied chez son rival.

Les deux protagonistes ont fait usage de coupe-coupe et se charcutent violemment. Selon les informations de Daabaaru, les proches du peulh l’auraient aidé à prendre le dessus sur l’agriculteur. Gravement blessé, il a été conduit dans un établissement sanitaire à Bembèrèkè. Malheureusement, l’agriculteur a succombé à ses blessures.

Aux dernières nouvelles, les deux familles ont souhaité un règlement à l’amiable de la situation. A noter que la police républicaine a été informée du dossier.