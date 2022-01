Bénin – Tourisme: l’embarcadère de Ganvié, une véritable honte pour le peuple béninois (Photos)

Le gouvernement du Bénin dans son Programme d’action du Gouvernement (PAG 1) a prévu de rendre le pays attractif pour stimuler le tourisme. Entre autre, Ganvié fait partie du patrimoine qu’il fallait réhabiliter pour une meilleure attraction touristique. Le constat est assez mitigé six ans plus tard, rien qu’à voir l’état de l’embarcadère.

« Ganvié la belle » ; « Ganvié la cité touristique » ; « Ganvié la Venise de l’Afrique » ; c’est entre autres, les différentes appellations de cette ville sur pilotis dont sont pourtant très fiers les béninois. Toutefois, même si elle continue d’attirer du monde en matière de tourisme et de susciter l’intérêt des étrangers, il faut reconnaître que rien n’est fait pour améliorer l’attractivité du « site ».

La remarque est tout de suite faite dès que l’on débarque à l’embarcadère dans la ville de Calavi pour embarquer vers Ganvié. La désolation est choquante. La saleté et le manque d’entretien de cet endroit qui devrait constituer la vitrine d’un lieu touristique célèbre est à la fois frappante et humiliante.

La question est de savoir comment un tel endroit peut être aussi mal entretenu et négligé depuis plusieurs années et que personne ne lève le petit doigt pour rétablir l’hygiène et la propreté. Outre la mauvaise communication pour le tourisme, c’est en plus, une dégradation de l’environnement et un véritable piège pour la santé des riverains.

Il urge que, même si le projet de réhabilitation de Ganvié n’est pas encore opérationnel, les autorités environnementales, sanitaires et touristiques, prennent chacun ses responsabilités pour effacer au peuple béninois ce tableau de honte et de déshonneur qui est peint au vu et au sus de tous. Il faut carrément fermer le tourisme sur Ganvié si l’embarcadère ne peut pas être entretenu.

Le président Patrice Talon devrait faire preuve de plus de rigueur envers ceux qu’il a nommé pour assurer l’attraction touristique du pays, ceux qui devraient se pencher sur le cadre de vie et également ceux qui sont censés protéger la faune aquatique. Il faut changer ça car le tourisme va de pair avec la propreté et la santé.