Bénin – « Totché »: la commune de Savalou révélée à travers l’initiative « trimestre animé »

L’Association des cinéastes de l’image animée du Bénin (ACIAB) met les bandes dessinées (BD) au profit de la Commune de la chaine des collines. A travers l’initiative « trimestre animé », l’Association vient de doter la commune de Savalou d’une bande dessinée (BD) dénommée « Totché » pour faire découvrir la commune de Savalou.

« Totché », c’est le nouveau né de l’association pour le développement de la commune de Savalou et la Fondation Conrad GBAGUIDI pour hisser Savalou au rang des destinations les plus visitée au Bénin. A travers l’initiative « trimestre animé », organisée par l’Association des cinéastes de l’image animée du Bénin (ACIAB) avec le soutien de Vivendi Create Joy, l’association pour le développement de la commune de Savalou et la Fondation Conrad GBAGUIDI, de jeunes talents ont relevé le défi de parvenir à faire le travail de création et de conception de la première saison de série de dessins animés intitulée « Toché ».

Titré « A la découverte de Savalou », ce premier épisode de la première saison de « Totché » fait la description géographique de la ville de Savalou. Le personnage principal de la Bande Dessinée qui se nomme « Tovi » y décrit la population, les habitants, les différents ethnies et lieux qui caractérisent la ville de Savalou. Une balade animée bercée par le son « Totché » de la jeune béninoise Fatima Kouchekeho connue sous le nom d’artiste « Faty ».

Pour M. Conrad Gbaguidi, l’association pour le développement de la commune de Savalou (ADCS) « à travers le trimestre animé de Savalou, écrit une histoire, celle du démarrage d’une industrie du cinéma d’animation qui va permettre au Bénin d’exporter du talent ». « Nous avons tous la responsabilité de révéler le Bénin. Pour révéler le Bénin, il faut l’harmonie. Nous sommes tous en train de travailler sur l’harmonie. C’est donc cet harmonie qui va faire grandir le pays » a déclaré M. Gbaguidi.

Ville étape sur la route des Parcs Naturels du Nord du pays, Savalou est une ville carrefour sur la route entre le nord du Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Cette ville aux origines Mahis est habituellement associée aux 15 Août de chaque année. En effet, les savalois [ les habitants de Savalou, ndlr] commémorent la fête de l’igname. Cette fête est devenue de nos jours une habitude pour tous les béninois d’ici et d’ailleurs.