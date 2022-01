Bénin – Secteur de l’éducation: bientôt une loi sur le financement des cantines scolaires

Après la mise sur pieds d’un programme national d’alimentation scolaire intégré (PNASI) pour faire face à la malnutrition et la sous-alimentation à l’école, une des causes principales de la déperdition scolaire et de la non scolarisation, le gouvernement projette la pérennisation du programme par la prise d’une loi sur le financement des cantines scolaires.

Le gouvernement du président Patrice Talon est dans la dynamique de la pérennisation du programme national d’alimentation scolaire intégré qui vise à promouvoir la scolarisation des enfants et leur maintien dans le système éducatif. Pour ce faire, le programme d’action du gouvernement pour la période 2021-2026 a prévu au titre des réformes dans ce sous secteur de l’enseignement, de prendre une loi sur le financement de la cantine scolaire.

A lire aussi: Bénin: la Corée du Sud octroie 500.000 dollars en soutien au programme PNASI

Ce projet de loi en gestation pour le financement des cantines scolaires permettra non seulement de pérenniser cette initiative du gouvernement mais également de l’étendre à toutes les écoles primaires du Bénin. Le but visé à terme est l’atteinte de l’Objectif de développement durable (ODD) 2 relatif à la »faim zéro ».

Il faut rappeler que pour financer ce projet qui a été relancé en 2018, le gouvernement du président Patrice Talon a dû débloquer 27,2 milliards de francs CFA pour la période 2017-2022, au profit de 351 109 écoliers des douze départements du pays et répartis entre 1 579 écoles publiques.

Ainsi, selon un communiqué de l’enseignement maternel et primaire faisant le point de la mise en œuvre du programme, 4 programmes de cantines scolaires sont aujourd’hui en cours, auxquels bénéficient 36% des écoles primaires publiques et 30% des écoliers. « Sur les 7 360 écoles primaires publiques, 2 640 bénéficient de cantines scolaires soit : 1579 cantines appuyées par le gouvernement, 297 cantines soutenues par le Partenariat mondial pour l’éducation (PME), 620 cantines appuyées par le Programme alimentaire mondial (PAM) et 144 cantines appuyées par l’organisation Catholic relief services (CRS)« .

Les autres projets contenus dans le PAG 2021-2026 dans le secteur de l’éducation

Le 7 Janvier dernier, le Programme d’action du gouvernement 2021-2026 a été présenté aux institutions. Dans son contenu, un large éventail de réformes et de projets concerne le secteur de l’éducation. En effet, dans le sous secteur de l’enseignement primaire, il est prévu en termes de projets, la construction de nouvelles écoles primaires publiques dans les départements de l’Ouémé, du Plateau, du Borgou et des Collines.

Il est également prévu dans ce sous secteur de l’enseignement, la construction et l’équipement d’écoles primaires dans le département de l’Atlantique en collaboration avec la coopération japonaise, la phase VI du développement de l’Education de Base, la construction et l’équipement de salles de classe dans les écoles maternelles et primaires, la construction, réhabilitation et l’équipement des infrastructures administratives scolaires puis, le renforcement de la qualité des enseignements au primaire.

Dans le sous secteur de l’enseignement secondaire, le gouvernement de la rupture a inscrit dans son programme d’action du gouvernement pour le compte de la période 2021-2026 une réforme visant la mise en application de la stratégie nationale de l’EFTP.

Il y a également dans ce sous secteur, la réforme des séries de formation à l’Enseignement Secondaire Général puis, la mise en œuvre d’un nouveau cadre institutionnel de gestion des établissements de formation. L’aboutissement de ces réformes permettra la construction et la mise en place de 30 lycées techniques agricoles modernes et de 7 écoles de métiers de référence.

Il y aura par ailleurs, la spécialisation, la rénovation et l’équipement de 17 anciens lycées techniques, la construction, la réhabilitation et l’équipement des infrastructures scolaires dans l’Enseignement Secondaire Général, la valorisation des matières scientifiques (VMS) au Bénin et le Renforcement de la Qualité de l’Enseignement des Sciences, de la philosophie et du Français ainsi que la construction, la réhabilitation des laboratoires et des bibliothèques dans les collèges puis, la construction de 6 Lycées Scientifiques et 2 écoles normales.

Dans le sous secteur de l’enseignement supérieur, l’Etat projette la mise en place d’un régime de gouvernance des universités publiques, du statut particulier du personnel enseignant incluant un mécanisme d’évolution hors hiérarchie et de maintien en activité après l’âge limite d’admission à la retraite (éméritat), la mise en place d’un programme de bourses d’études favorisant les filières scientifiques, l’instauration des mesures spécifiques d’incitation à la recherche et à l’innovation, la mise en œuvre de la délégation des prestations des œuvres sociales universitaires au secteur privé et la mise en place d’un environnement législatif et réglementaire incitatif et adapté au régime de la CIIS SèmèCity.