Bénin: programme des obsèques de sa Majesté Dada Kêfa Sagbadjou Glèlè, roi d’Abomey

Il faut préciser que sa majesté Dada Kêfa Sagbadjou Glèlè a accédé au trône, six mois après le décès de son prédécesseur, Dédjalagni Agoli Agbo (dont il était le prêtre du fâ, un art divinatoire), qui a aussi rejoint les ancêtres en juillet 2018, après 08 ans de règne. Ila été en effet désigné le samedi 12 janvier 2019 par un collège de 23 dignitaires parmi onze (11) prétendants au trône. Il fait partie de la deuxième génération après le roi Glèlè et est un petit fils du roi Glèlè qui a régné de 1858 à 1889.

