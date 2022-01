Bénin: procès reporté pour l’enseignant qui a crevé l’œil de son apprenant

Malgré l’intervention chirurgicale, l’écolier a perdu l’usage d’un de ses yeux. Interpellé et présenté au Procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou le lundi 20 décembre 2021, il fut placé sous mandat de dépôt et poursuivi pour blessures involontaires.

Malheureusement, le matériel de travail n’a pas atteint la cible, c’est un autre apprenant qui reçoit le coup et sur l’œil. Conduit d’urgence à l’hôpital, les médecins après les examens, ont conclu que l’œil est irrécupérable à cause de la profondeur de la blessure.

Le drame est survenu dans une école située à Akpakpa, un quartier périphérique de Cotonou, ville cosmopolite du Bénin. On était en Décembre 2021 et l’enseignant était en situation de cours avec ses apprenants. Selon les informations rapportées, l’enseignant en voulant punir un écolier distrait lui a lancé une règle.

