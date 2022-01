Bénin: point sur l’état d’avancement des travaux de la « Route des Couvents »

La « Route des Couvents » sera bientôt une réalité au Bénin. Les travaux engagés depuis plusieurs mois pour la concrétisation de ce projet touristique avancent et le circuit sera en partie opérationnel au cours de cette année 2022.

A l’instar de la « Route des Pêches », la « Route des Couvents » est un projet culturel pour valoriser le potentiel touristique du Bénin. Il s’agit d’un circuit qui réunit les villes de Grand Popo, Ouidah, Allada, Porto Novo et Kétou. Selon le Chargé de mission du président Patrice Talon pour le tourisme et le patrimoine, José Pliya, la phase pilote du projet prend en compte le couvent « Sakpata » à Zoungbodji (Ouidah), le couvent « Soké », le couvent « Mamiwata » à Grand-Popo, un couvent à Kétou et un autre à Abomey.

Au micro de Frissons radio, le Chargé de mission a confié que deux des couvents pourront être ouverts aux touristes à l’occasion de la fête du Vodoun de 2023. Il s’agit du couvent « Sakpata » de Zoungbodji à Ouidah dont les travaux sont très avancés et le couvent « Soké ». « Ces deux premiers couvents pourront donc être opérationnels pour la fête du Vodoun 2023. Les touristes pourront déjà faire une expérience de ces deux couvents », a déclaré José Pliya. En ce qui concerne des trois autres couvents, les travaux démarrent cette année, « et tout va bien, on devrait avoir un premier circuit complet pour 2023 », a-t-il rassuré.