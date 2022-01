Bénin: message de Patrice Talon à l’occasion de la célébration de la fête du Vodoun

Instaurée en 1993 par l’ancien président Nicéphore Soglo, la fête du Vodoun est célébrée chaque 10 janvier au Bénin. Elle réunit les religions endogènes su toute l’étendue du territoire national. « C’est en 1990 que j’ai lancé en tant que Premier Ministre, l’idée de l’organisation annuelle d’un festival international des religions traditionnelles. L’idée a mûri et a pris de la consistance avec la tenue en février 1993 du festival «Ouidah 92» au cours duquel nous avons célébré ensemble avec la Diaspora, la densité et la valeur humaniste des religions traditionnelles, fondement du spiritualisme africain », a confié Nicéphore Dieudonné Soglo.

Cet héritage ancestral que nous travaillons à valoriser, contribue à nous révéler au monde. Nous pouvons en être fiers. C’est une fois de plus l’occasion pour moi de saluer la saine cohabitation des religions et de nous inviter à l’acceptation mutuelle car nos différences font notre richesse. Bonne fête des religions endogènes à toutes et à tous.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.