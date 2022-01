Bénin: Louis Vlavonou et 74 autres députés élevés à divers ordres de mérite au Parlement

En application de la loi n°2002-17 du 07 février 2007 modifiant l’article 2 de la loi n°94-029 du 03 juin 1996 portant réorganisation de l’Ordre national du Bénin, le président de l’assemblée nationale, Louis Vlavonou et plusieurs autres de ses collègues de la huitième législature ont été reçus ce vendredi 14 Janvier 2022 dans divers ordres de mérites du Bénin.

La première vice présidente du Bénin et grande chancelière, Mariam Chabi Talata Zimé était ce vendredi 14 Janvier 2022 avec son équipe au palais des gouverneurs à Porto Novo où plusieurs députés de la huitième législature ont été reçus dans les divers ordres de mérite du pays.

La première autorité parlementaire, le président Louis Vlavonou a été élevé au grade de Grand officier de l’ordre national du Bénin. Avec lui, quatre autres de ses collègues à savoir Boniface Yehoueyomè, Dominique Atchawé, Robert Gbian et Sina Ouningui Bio Gounou Idrissou. En dehors de ces cinq parlementaires, 70 autres députés de la huitième législature ont été distingués comme Commandeurs de l’Ordre national du Bénin.

« Je voudrais dédier cette distinction qui honore nos combats et nos actions à tout le peuple béninois et plus particulièrement au Président Patrice Talon, Grand maître de l’Ordre national du Bénin. Puisse Dieu le Père Céleste continuer de nous inspirer afin que cette distinction stimule davantage notre énergie, notre dévouement et notre ferme engagement au service de la Nation« , a confié le président Louis Vlavonou après sa distinction.

Après la signature des certificats de réception, le porte parole des récipiendaires, l’honorable Sofiath Schanou épouse AROUNA, a remercié la grande chancelière pour ses éloges et encouragements qui les galvanisent à mieux servir. Aussi a-t-elle exprimé la gratitude des récipiendaires au président Patrice TALON, Grand maître de l’Ordre national du Bénin qui a bien voulu leur donner ces distinctions dont ils partageront les honneurs avec leurs mandants et entourages. Cette cérémonie de distinction conduite de main de maître par madame la vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimé a pris fin par une photo de famille.

Liste des 70 députés élevés au grade de Commandeur