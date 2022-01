Bénin: l’huissier de justice Maxime Bankolé condamné à 4 ans de prison, gracié par Talon

Après l’échec de la procédure en appel, le ministre de la justice, Séverin Quenum a désigné Me Brice Tokpanou en qualité de gérant provisoire de son cabinet. C’est par arrêté en date du lundi 20 Septembre 2021 que le ministre de la justice a désigné l’huissier de justice, Me Brice Topanou pour administrer le cabinet de son confrère.

L’huissier de justice, Me Maxime Bankolé pourra recouvrir sa liberté après un an sept mois de prison. Condamné le 2 Juin 2020 dans une affaire de parcelle l’opposant à un chinois, l’auxiliaire de justice ne purgera pas les 48 mois de peine. Il vient en effet de bénéficier d’une grâce présidentielle.

