Bénin: les mesures de sécurité renforcées à l’Université d’Abomey-Calavi

Informé des tentatives d’atteinte à la sécurité, à la paix et à la quiétude à l’UAC, le Professeur Félicien Avléssi prend des dispositions pour protéger la communauté universitaire. Selon une note circulaire en date du 13 janvier 2022, le recteur informe que « les apprenants, le personnel administratif, le personnel enseignant ainsi que les autres usagers de l’UAC seront soumis à des contrôles d’identité et à des fouilles légères à partir de 19 heures, nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité ».

