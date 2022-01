Bénin: les innovations apportées par la loi-cadre sur l’ETFP adoptée ce mardi par les députés

Ladite Convention, selon le rapport présenté par la Commission des finances de l’Assemblée Nationale du Bénin, a pour objectif global de renforcer la sécurité alimentaire des États membres en améliorant leur capacité individuelle de prévention et de gestion des crises alimentaires à travers l’entraide et la coopération tout en se basant sur les ressources individuelles ou collectives si nécessaires.

La loi N° 2022-01 portant loi-cadre sur l’enseignement technique et la formation professionnels (ETFP) en République du Bénin a été adoptée en présence de deux représentants du gouvernement à savoir le ministre Gaston Dossouhoui de l’agriculture et son collègue en charge de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.