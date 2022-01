Bénin: le Gouvernement Patrice Talon II annonce la création de plus de 1 300 000 emplois

Ce jeudi 6 janvier 2022 à Cotonou, le gouvernement béninois a présenté son programme d’actions pour ce second quinquennat 2021-2026. Il ressort de ce programme que l’objectif visé par l’actuelle équipe dirigeante est un taux de croissance moyen de 8,3% sur la période 2021-2026 pour un coût global de 12 011 milliards FCFA avec comme résultats, entre autres, plus de 1 300 000 emplois directs et indirects.

Ce jeudi 6 janvier 2022, l’exécutif béninois s’est retrouvé au palais des congrès de Cotonou pour une séance de présentation et d’appropriation du PAG 2021-2026. Le gouvernement entend générer plus de 1 300 000 emplois directs et indirects durant les cinq années à venir, selon ce programme d’actions du gouvernement Patrice Talon II.

Il ressort de ce programme que le portefeuille des projets du PAG 2021-2026 est estimé à 12 011 milliards de F CFA, soit une hausse de 33% par rapport à l’enveloppe initiale du PAG 2016-2021 estimée à 9 039 milliards de F CFA. (mais dont le cumul des projets engagés a atteint les 10 126 milliards de F CFA). Les ressources publiques représentent 48% de l’enveloppe globale contre 52% pour les ressources en PPP. Les ressources publiques sont mobilisées par les régies financières au plan interne et externe (dons et prêts).

La politique, l’économie, les finances publiques, la culture, la justice, la décentralisation, la diplomatie, la sécurité et la défense, les infrastructures, les transports et bien d’autres… Ce sont autant de secteurs dans lesquels Patrice Talon entend poursuivre son combat pour permettre au Bénin de compter parmi les Etats développés. Ce programme avait été approuvé, décembre denier, en Conseil des Ministres, ceci après diverses séances d’arbitrage organisées avec les ministères sectoriels d’une part, et un séminaire gouvernemental d’autre part. Ledit programme est porté par trois piliers que sont : « Renforcer la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance », « Poursuivre la transformation structurelle de l’économie » et « Poursuivre l’amélioration du bien-être social des populations ».