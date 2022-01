Bénin: l’ancien maire Patrice Houssou-Guèdè sort de prison et rejoint sa famille

Après 12 mois passés en détention, l’ancien maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Patrice Houssou-Guèdè a recouvert ce samedi 15 Janvier 2022 sa liberté. Il avait été condamné à un an de prison ferme dans une affaire domaniale.

L’ex patron du service de renseignement sous le général Mathieu Kérékou, Patrice Houssou-Guèdè est à nouveau libre de ses mouvements. Condamné en première instance à 12 mois de prison ferme le 15 Janvier 2021, jugement confirmé en appel, le maire Patrice Houssou-Guèdè a purgé sa peine et à rejoint sa famille. Sa libération est intervenue dans la matinée de ce samedi 15 Janvier 2022.

L’ancien maire de la Commune d’Abomey-Calavi avait été reconnu coupable par la justice dans un dossier de délivrance de fausses lettres d’attribution ayant conduit à la délivrance de faux certificats administratifs de parcelles.

Rappelons qu’il s’agissait d’un dossier de malversations foncières à Abomey-Calavi. Dossier dans lequel est cité l’ancien maire et ses co-accusés, en l’occurrence le directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la mairie, Gélas Hounguè, l’expert géomètre Romain Tognifodé et feu Francis Dodo, l’ex-chef quartier de Ylomahouton.

Le maire et ses co-accusés était poursuivis sous le chef d’accusation de délivrance de faux certificats administratifs de parcelles et de complicité de faux et usage de faux en écriture publique. Désormais libre de ses moyens, Patrice Houssou-Guèdè va retrouver ses amis et ses compagnons politique du parti Bloc Républicain.