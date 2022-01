Bénin: l’ancien maire d’Abomey-Calavi, Patrice Houssou-Guèdè bientôt libre de ses mouvements

L’ancien maire de la Commune d’Abomey-Calavi pourrait recouvrer sa liberté pendant le weekend prochain. Condamné le 15 Janvier 2021 à 12 mois de prison ferme, l’ex patron du service de renseignement du général Mathieu Kérékou pourrait rejoindre sa famille le samedi 15 Janvier prochain.

Condamné en première instance à 12 mois de prison ferme le 15 Janvier 2021, jugement confirmé en appel, le maire Patrice Houssou-Guèdè a pratiquement purgé sa peine et pourrait recouvrer sa liberté pendant le weekend prochain. L’ancien maire de la Commune d’Abomey-Calavi avait été reconnu coupable par la justice dans un dossier de délivrance de fausses lettres d’attribution ayant conduit à la délivrance de faux certificats administratifs de parcelles.

Rappelons qu’il s’agissait d’un dossier de malversations foncières à Abomey-Calavi. Dossier dans lequel est cité l’ancien maire et ses co-accusés, en l’occurrence le directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la mairie, Gélas Hounguè, l’expert géomètre Romain Tognifodé et feu Francis Dodo, l’ex-chef quartier de Ylomahouton.

Le maire et ses co-accusés était poursuivis sous le chef d’accusation de délivrance de faux certificats administratifs de parcelles et de complicité de faux et usage de faux en écriture publique..