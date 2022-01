Bénin: la police sauve une femme accusée d’adultère à Comè

Une femme accusée d’adultère et son présumé amant ont été ligotés et lynchés à Comè. La foule surexcitée était prête à en découdre avec eux sur une place publique à Akodéha. Heureusement pour les victimes, la police est intervenue suite à l’alerte d’un habitant.

