Bénin: la France fait « fermement pression » pour la libération de Reckya Madougou

Pour rappel, Reckya Madougou a été condamnée dans la nuit du 10 au 11 décembre 2021 à 20 ans de réclusion criminelle et 50 millions FCFA d’amende. L’ancienne ministre de la justice a été reconnue coupable par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), pour complicité d’actes terroristes.

