Bénin: il dévalise sa compagne après une partie de jambes en l’air

Le dimanche 09 janvier 2022 à Djèrègbé, une dame se fait voler une somme de 395 000 francs CFA, après une partie de jambes en l’air. Paradoxe, le voleur n’est personne d’autre que l’homme avec qui elle venait de tenir des ébats s3xuels.

C’est une histoire rocambolesque, digne d’une scène hollywoodienne. Les faits se sont déroulés dans une auberge de la place. Selon le récit de la victime, mère et veuve, cela fait plusieurs mois que l’homme la courtise sans réponse favorable. Visiblement, elle s’est pendant longtemps opposée aux avances de celui-ci. Mais ce dimanche, elle décide enfin d’ouvrir son cœur au don juan.

Les choses sont allées très vite. Après avoir reçu le « OUI » de sa dulcinée, l’homme organise très rapidement un rendez-vous pour un tête-tête amoureux. Sans préciser là où devrait se tenir cette rencontre, le dragueur remorque sa conquête en direction d’une auberge pour finalement atterrir dans une « chambre de passage ». Cette dernière lui dit que ce n’est pas un lieu commode pour son âge et surtout pour ce qu’elle envisage de construire avec lui comme relation.

Déjà tout près de son but, l’homme a usé de belles paroles pour rassurer sa victime. S’en est suivie une bonne partie de jambes en l’air. En tout cas, selon le témoignage de la dame, tout s’est bien passé sur ce point. Mais elle était loin d’imaginer que son amant avait pour projet de lui faire payer frauduleusement ce moment de plaisir partagé.

395 000 francs CFA volés dans son sac à main…

Comme toute femme soucieuse de son hygiène intime, la dame s’est rendue sous la douche après les ébats s3xuels. L’amant profite de cette absence temporaire pour soustraire la somme de 395 000 francs CFA qui se trouvait dans le sac à main de sa compagne.

Au retour de la dame, l’homme précipite le départ des lieux. En cours de route, il lui explique que pour des raisons indépendantes de sa personne, il ne pourra plus la déposer chez elle. Pour assurer le déplacement de la dame, il lui remet une somme de 1 800 francs CFA.

C’est au moment de mettre les 1 800 francs CFA dans son sac à main, qu’elle constate la disparition des 395 000 francs CFA dont une partie était réservée au remboursement du crédit ayant servi au démarrage de son commerce. Dès le constat, elle a automatiquement soupçonné son amant, qu’elle n’a pas pu revoir, malgré les appels et insistances. Ce dernier le faisait tourner en rond entre Djèrègbé, Porto-Novo et Avrankou.

Décidée à reprendre ses sous, elle appelle à la rescousse…

Elle n’est pas arrivée à mettre la main sur son amant, mais elle n’a pas baissé les bras. Convaincue qu’elle ne pourra pas retrouver son amant, présumé voleur, toute seule, la dame fait appel à Iréné Dazan de la plateforme « Les Murs ont des oreilles ». Ce dernier prend le dossier en main et retrouve l’homme.

Invité à donner sa version, l’amant semble avoir reconnu les faits. Dans ses dires, on pouvait l’entendre dire « laisser l’affaire, je vais la rappeler et on va gérer ». Comme s’il se reprochait quelque chose, il avait un ton calme et une voix tremblante et lançait à la dame « ne te fâche pas… Ne te fâche pas ». Selon les dires d’Iréné Dazan, la dame a pu récupérer ses sous le lundi 10 janvier 2022.

En ce qui concerne leur relation amoureuse, l’homme ne devrait visiblement plus avoir d’espoir. En tout, la dame ne veut plus rien savoir de lui. « Je n’ai plus confiance en toi… Je ne veux plus de toi… Ne m’appelle plus », a-t-elle martelé.