Bénin – Football: Gaston Zossou désormais persona non grata dans les stades

Gaston Zossou, président de Loto-Popo Football Club, doit se justifier devant la Commission de Discipline et la Commission d’Ethique de la Fédération Béninoise de Football. Mais pour le moment, l’homme est interdit d’accès aux différents stades sur lesquels se déroulent les compétitions statutaires de la FBF.

Depuis ce mercredi 12 janvier 2022, l’ex ministre et actuel président de Loto-Popo Football Club est persona non grata dans les stades jusqu’à nouvel ordre. C’est ce qui ressort du communiqué N° 022/2022/FBF/SG/SA du 12 janvier 2022. Un communiqué qui fait suite à la sortie médiatique du président de Loto-Popo Football Club, 11 janvier 2022, à Novotel Hôtel où il dénonçait l’arbitrage dans le championnat béninois.

« Prétestant d’une erreur d’arbitrage lors du math numéro B47 qui a opposé votre club Loto-Popo FC à HODIO FC le mercredi janvier 2022 sur le Stade Omnisports de COME, vous avez choisi de susciter des débats sur les réseaux sociaux en faisant des déclarations écrites, et en tenant des propos graves, incendiaires, malveillants, discourtois, provocateurs, contre le corps arbitral et toute la et toue la Fédération Béninoise de Football (FBF), au mépris des voies de recours existantes au niveau de la faitière. » peut-on lire dans le communiqué signé par le Secrétaire Général du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football, Claude Paqui. « Vu la gravité de vos déclarations et affirmations, le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football décide à titre conservatoire, de vous interdire jusqu’au prononcé des décisions de la Commission de Discipline et la Commission d’Ethique de la Fédération Béninoise de Football à votre égard, tout accès aux stades sur lesquels se déroulent les compétitions statutaires de la FBF, en raison des troubles à l’ordre public susceptibles d’être générés du fait de votre présence. Toute violation de votre part de cette mesure conservatoire entrainera automatiquement la perte sur tapis vert du match joué par votre club Loto-Popo FC. »

Retour sur les propos incriminés

Champion du Bénin en titre, Loto-Popo qui peinait a reproduire sa belle performance de la saison dernière, a mis sa le niveau de ses prestations mitigées sur le dos de l’arbitrage béninois. Dans son développement, le directeur général de la Loterie nationale du Bénin (LNB) s’est directement attaqué à l’arbitrage béninois qui constitue, pour lui, une gangrène pour le développement du foot au Bénin, malgré l’effort colossal du gouvernement pour le rayonnement de cette discipline sportive.

« La force d’une chaîne dépend de son maillon faible. L’arbitrage est aujourd’hui le maillon faible de notre football. Il est capitalisé. Les mêmes qui désignent les arbitres sont dirigeants de clubs, lesquels clubs sont engagés dans le championnat national professionnel de football ». a commencé Gaston Zossou. « Quand j’ai été nommé Président du club, j’ai été démarché pour négocier avec les arbitres. J’ai trouvé tout ceci détestable et dangereux. La fraude arbitrale vise à placer les moins bons au-dessus des meilleurs ». a regretté l’ancien ministre de la communication sous l’ancien président Mathieu Kérékou.