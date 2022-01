Bénin: des vivres et de l’argent emportés dans une cantine scolaire à Bantè

La cantine scolaire de l’Ecole Primaire Publique (Epp) d’Aguélé cambriolée par des individus non encore identifiés. Selon Frissons radio, une cinquantaine de litre d’huile, une soixantaine de kilo de maïs, des conserves de tomates, des bouillons de cubes et une importante somme d’argent ont disparu de la cantine après le passage des individus.

