Bénin: de faux adeptes de la divinité Oro arrêtés pour vol de mouton

Selon les faits rapportés par Frissons radios, la nuit, les mis en cause se présentent comme des adeptes de la divinité Oro pour dissuader les populations. Cette stratégie leur permet de voler des moutons, cabris, volailles et autres biens parents aux habitants.

Trois (03) individus dans les filets de la police républicaine pour vol et usurpation de titre. Ils ont été arrêtés et placés en garde à vue à Sokponta dans la commune de Glazoué.

La police a interpellé trois (03) hommes pour vol de mouton et usurpation de titre. Les mis en cause se sont faits passés pour des adeptes de « Oro » pour commettre leur forfait.

