Bénin : Canal + lance la CAN 2022 avec le décodeur à 5000 F dès la formule Access

Le groupe Canal+ va diffuser l’intégralité des rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. L’annonce a été faite ce jeudi 6 janvier 2022 dans ses locaux à l’espace Dina à Cotonou.

Comme pour les années antérieures, le groupe Canal+ ne restera pas en marge de la 33è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le groupe français va diffuser l’intégralité des rencontres de ce grand évènement sportif sur le continent. Des matchs de la phase de poule à celui de la finale en passant par ceux des huitièmes, quarts et demi-finales, tous seront retransmis en direct sur les chaines Canal+ Sport.

Pour le directeur des ventes de Canal+ Bénin, Pierre Muhlbach, Canal+ a sorti l’artillerie lourde pour répondre aux attentes de ses abonnés. Ainsi, à partir de ce jeudi sur la chaine Canal+ sport1, il sera diffusé un document sur la vie de la légende camerounaise Samuel Eto’o, de son ascension jusqu’à son apogée. Des émissions animées par les éminents journalistes de la boite dont Patrick Mboma, qui est fier d’accueillir la compétition chez lui, Habib Beye, qui espère que le Sénégal remportera cette CAN pour la première fois de son histoire, vont meubler cette messe continentale au cours des trois semaines de compétition, a ajouté Muhlbach. Les abonnés auront également la possibilité de revoir les rencontres et les plateaux d’avant et d’après-match.

Pour vivre pleinement ce tournoi africain le plus attendu du continent, il suffit de souscrire à la formule Access. Canal+ y met un point d’honneur à offrir à ses abonnés un dispositif exceptionnel pour couvrir au plus près cette compétition. Ainsi, depuis le 01 janvier 2022, chaque réabonnement à partir de la formule de 5000F donne immédiatement accès à la formule de 40 000F pendant 15 jours. Et pour en bénéficier, la seule condition est de se réabonner avant le 31 janvier 2022.

Autre nouveauté : le décodeur est maintenant à 5000F à partir de la formule Access et la parabole est toujours offerte.