Bénin: au moins un mort dans l’explosion d’un véhicule militaire

Dans la matinée de ce jeudi 06 janvier 2022, un véhicule de l’armée béninoise a explosé dans le nord. L’engin a sauté sur une mine artisanale.

Explosion d’un véhicule des Forces armées béninoises. De sources concordantes, les faits se sont produits au nord-ouest du pays à Tanguiéta. Selon les informations rapportées par RFI, deux soldats béninois sont décédés dans cet incident. Cela fait la deuxième fois qu’un véhicule de l’armée explose sur une mine artisanale.

Ces dernières semaines, le Bénin a subi plusieurs attaques djihadistes dans le nord. Les attaques survenues à Banikoara et Porga ont fait des morts dans le rang de l’armée béninoise et du côté des assaillants. La première s’est soldée par la mort d’un djihadiste et des blessés dans le rang de l’armée. Les deux autres attaques enregistrées à Porga, ont fait cinq morts dont deux chez les soldats béninois et trois du côté des djihadistes. Plusieurs blessés ont été aussi dénombrés.