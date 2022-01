Bénin – Aires marines protégées: le gouvernement dans une logique écologique

Le gouvernement du bénin a décidé mercredi en Conseil des ministres, de créer des aires marines protégées dans deux localités du pays. Il s’agit pour le régime de mettre un accent sur la protection de la faune et la flores aquatique à travers le pays.

Le gouvernement béninois a décidé de la création des aires marines protégées dont l’une dans la localité de Donaten à Cotonou et l’autre au niveau de la bouche du Roy à Grand-Popo. Selon le la décision du conseil des ministres du mercredi 5 janvier 2022, « ces aires marines permettront de sécuriser la mangrove et les ressources halieutiques disponibles dans ces écosystèmes qui regorgent d’une riche diversité biologique menacée ou en voie d’extinction, à savoir : tortues marines, lamantins d’Afrique, baleines et dauphins, diverses espèces de poissons, etc. ».

« Constituant par ailleurs des zones privilégiées de ponte pour les tortues et de reproduction des espèces halieutiques, elles feront l’objet, chacune, d’un plan d’aménagement et de gestion. Celui-ci définira les conditions d’accès, d’exploitation sur une base temporelle, de zonage sous la supervision des services techniques compétents ainsi que sur la base de l’application des principes de participation et de cogestion avec les populations riveraines », indique le gouvernement.

Il va sans nul doute, dire que le Bénin s’inscrit de plus en plus dans la protection de l’environnement et que le gouvernement reste attentif aux différents appels écologiques. Cependant, une chose est de l’annoncer et une autre est de passer à l’acte. Il faut donc que Patrice Talon et son équipe s’activent sur ce dossier afin que cela se concrétise le plus rapidement possible.

Une aire marine protégée (AMP) est une aire protégée visant une zone intertidale ou subtidale d’un terrain, associée à la colonne d’eau qui la recouvre, sa faune, sa flore, ainsi que ses particularités historiques et culturelles. Il s’agit d’un exemple possible de stratégie de conservation utilisée dans la gestion des ressources naturelles.