Bénin – Accident mortel à Parakou: le parti « Les Démocrates » exprime sa compassion

Précisons que le propriétaire du camion auteur de l’accident qui a causé la mort de 9 personnes est arrêté et gardé à vue suite à l’enquête ouverte après le drame. Le conducteur du camion âgé d’environ 28 ans reste toujours introuvable. Il avait pris la fuite après le drame et est actuellement activement recherché par la police Républicaine.

Pour éviter à l’avenir de pareils drames, les démocrates invitent chacun à faire preuve de responsabilité, de vigilance et de prudence dans tout ce qu’il effectue. Pour finir, le parti de l’ancien président Thomas Boni Yayi invite les « autorités politico-administratives à prendre davantage de mesures sécuritaires pour éviter à l’avenir de pareils drames et à porter assistance aux victimes« .

Dans un communiqué signé par son premier vice-président, l’ex député Nourénou Atchadé, les démocrates ont exprimé leur douleur face à ce drame qui a frappé plusieurs familles . » C’est avec une grande émotion et beaucoup de tristesse que nous avons appris la tragédie survenue à Parakou, le mardi 11 janvier 2022. Le Parti Les Démocrates tient à exprimer aux personnes éplorées et en détresse toute sa compassion « , lit-on dans ledit communiqué.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.