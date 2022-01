Bénin: 10 nigériens interpellés et renvoyés dans leur pays

Dix (10) nigériens dont six (06) hommes et quatre (04) femmes ont été interpellés et refoulés via la frontière Bénin-Niger. Ils ont été interceptés à Taba, dans la commune de Bassila.

L’Unité de vérification d’identité a refoulé à Taba, à quelques kilomètres de Penoussoulou dans la commune de Bassila, dix (10) nigériens. Lors de l’interrogatoire, ils ont confié aux éléments de l’Unité, qu’ils sont arrivés pour mendier et vendre des produits traditionnels, rapporte Frissons radio.

Les dix (10) personnes ont été refoulées vers leur pays par la frontière Bénin-Niger à Malanville. Il faut signaler que depuis les attaques djihadistes, le Bénin a renforcé la sécurité dans les zones frontalières. La présence des forces de défense et de sécurité est très remarquable dans ces zones à risque.