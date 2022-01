Bénin: 07 individus en prison pour promotion de crypto-monnaie à des fins d’arnaque

Sept (07) ont été déposés à la prison civile d’Akpro-Missérété après présentation au Procureur spécial de la Criet. Ils sont accusés de plusieurs faits dont la promotion de la crypto-monnaie à des fins d’arnaque.

Encore des présumés cybercriminels dans les mailles de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Cette fois-ci, ils sont au nombre de sept (07) à être épinglés. Ils ont été mis sous mandat de dépôt mercredi dernier, rapporte Frissons radio.

Les mis en cause sont poursuivis pour promotion de crypto-monnaie à des fins d’arnaque, faux prêts, vente en ligne et maraboutage. Ils restent en détention provisoire en attendant leur jugement.

Au Bénin, les activités liées à la la Crypto-monnaie n’ont pas encore un cadre réglementaire spécifique. Il y a quelques jours, elles ont été formellement interdites dans la commune de Dassa-Zoumè par le maire Nicaise Fagnon.

Selon une étude du Consortium pour les Recherches Économiques Sociales (CRES), la régulation des crypto-monnaies préoccupe les autorités monétaires africaines. Par contre, dans certains pays du monde, elles sont adoptées. « Parmi ces crypto-monnaies, le Bitcoin apparaît comme étant le plus médiatisé et le plus valorisé. Plus de 1 300 actifs de ce type ont été recensés en 2018 dans le monde », révèle le CRES.