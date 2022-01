Bénin: 02 mois de prison ferme pour le kaléta ayant charcuté un passant

Après le refus du passant de lui donner les pièces d’argent qu’il quémandait, le Kaléta s’est saisi d’une machette et assène de violents coups à la victime. Le passant a enregistré des blessures au niveau de son bras et de ses doigts, a rapporté Frissons radio.

12 mois de prison dont 02 mois ferme et une amende de 25 000 francs CFA. C’est la substa,ce du verdict du tribunal dans le dossier du kaléta qui a charcuté un passant à Cotonou. Le mis en cause un jeune homme de 20 ans, qui s’est attaqué à la victime, parce que cette dernière a refusé de lui donner de l’argent.

Poursuivi pour coups et blessures volontaires, un kaléta avait été déposé en détention provisoire depuis le 23 décembre 2021. A l’issue d’un procès tenu au tribunal de Cotonou ce mercredi 12 janvier 2022, il a écopé d’une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 02 mois ferme et une amende de 25 000 francs CFA.

