Bénin: 02 jeunes hommes arrêtés pour avoir battu leur père

Accusés d’avoir battu leur père, deux jeunes de 26 ans sont interpellés et gardés à vue. La police est intervenue suite à la plainte de la victime contre ses enfants. Convoqués, les mis en cause ne se sont pas présentés au commissariat. Les éléments de la police républicaine sont allés les chercher chez eux.

