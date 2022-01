Bénin: 02 douaniers violemment agressés à Sèmè-Kraké

Deux (02) douaniers en poste dans la commune de Sèmè-Podji ont été agressés par un groupe de contrebandiers. Les deux disciplines de st Mathieu ont eu la vie suave grâce à l’intervention d’un miliaire et plus tard d’une équipe de douaniers et de policiers.

Des contrebandiers ayant contourné le poste de contrôle douane de Sèmè et ont été rattrapés dans leur fuite par deux agents des douanes. Lors de leur interpellation, ils ont pu s’échapper. Quelques minutes après ils sont revenus avec des renforts pour s’en prendre aux douaniers en lançant des projectiles. Dans la foulée, l’un des douaniers a été blessé à la tête par une brique.

Les deux douaniers ont été sauvés des griffes de la foule par un militaire. Par la suite, un renfort de douaniers et de policiers est venu maîtriser la situation. Le douanier blessé a été transféré dans un hôpital à Cotonou, rapporte 24h Au Bénin.

Il faut souligner que les agressions contre les douaniers sont fréquentes dans cette zone du pays. Des contrebandiers qui échappent au poste de contrôle se mettent souvent en affrontement avec les agents des douanes, lorsqu’ils sont rattrapés dans leur fuite.