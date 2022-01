Bénin: 02 cadres du MESRS suspendus pour 5 ans pour mauvaise passation de marché

Suite à une mauvaise passation d’un marché d’appel d’offres national relatif à l’acquisition de feuilles de composition pour l’examen du Baccalauréat session de 2021, deux cadres du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS), ont été suspendus de leur fonction pour 5 ans.

L’autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a sanctionné pour 5 ans deux cadres du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s’agit notamment de la personne responsable des marchés publics dudit ministère et la déléguée de contrôle des marchés publics.

Ces deux cadres du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont été sanctionnés par l’autorité de régulation des marchés publics pour défaut d’application du professionnalisme et la vision des principes d’économie et d’efficacité, d’égalité de traitement et de transparence dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offre national N°034/MERS/CAB/PRMP du 26 Mars 2021 relatif à l’acquisition de feuilles de composition pour l’examen du Baccalauréat session de 2021.

L’autorité de régulation des marchés publics a en effet constaté des irrégularités au niveau du prix dans cette procédure de passation de marché public. Les prix proposés par l’établissement « BATA-GROUP » est relativement plus bas que les prix retenus dans le répertoire des prix; a précisé l’autorité dans sa décision.