Attaques terroristes au Bénin: les dessous de la rencontre entre Patrice Talon et Roch Kabore

Le président béninois Patrice Talon a rencontré dimanche, à Accra, au Ghana, à l’occasion de l’énième sommet extraordinaire de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la situation sociopolitique du Mali, son homologue burkinabé, Roch Kabore. Des informations reçues par BENIN WEB TV, les deux dirigeants ont discuté en particulier, des sujets d’intérêts communs, dont la lutte contre le terrorisme.

C’est un secret de polichinelle, le Bénin est désormais dans le cercle des pays frappés de plein fouet par le terrorisme. De la fin 2021 au 6 janvier 2022, l’ex-Dahomey a subi 5 attaques terroristes meurtrières notamment dans la ville de Banikoara et surtout à Porga, ville située dans le département de l’Atakora, au nord-ouest du Bénin, à la frontière avec le Burkina Faso. Cette situation d’insécurité affecte le gouvernement béninois qui ne ménage aucun efforts pour y remédier.

Le Bénin dans une union combative

Face aux attaques terroristes, le Bénin a entamé une démarche de synergie d’action. Il a appelé dimanche 12 décembre, lors de la session ordinaire de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les chefs d’Etat et Gouverneurs des pays membres, à fédérer les efforts contre le terrorisme, un mal qui se généralise.

Toujours dans cette dynamique d’union face au fléau, le président Patrice Talon qui a souvent brillé par son absence aux sommets sous-régionaux et régionaux, a fait le déplacement pour la réunion extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali, tenue à Accra, la capitale ghanéenne, le dimanche 9 janvier 2022. L’occasion était donc à portée de main pour le dirigeant béninois de réaffirmer, combien il tient à cœur la lutte contre le terrorisme.

En marge de ce sommet, Patrice Talon a rencontré son homologue burkinabé Roch Kabore avec qui, il a discuté de la crise sécuritaire du Sahel et les menaces qui planent sur les pays du Golf de Guinée « En marge des sommets extraordinaires de l’UEMOA et de la CEDEAO, je me suis entretenu ce matin à Accra avec mon homologue et frère, le président Patrice Talon du Bénin. La crise sécuritaire au Sahel et les menaces subséquentes sur les pays du Golf de Guinée ont été au cœur de nos discussions », a déclaré le président Roch Kabore.

D’après nos informations, Patrice Talon aurait plaidé auprès de son hôte, pour une synergie d’action militaire à la frontière des deux pays. Pour rappel, Porga, la ville frontalière béninoise avec le Burkina Faso, abrite l’une des portes d’entrée du parc national de la Pendjari, qui constitue une force de revenue pour le tourisme béninois.

C’est donc aisé de comprendre que le problème de la sécurité de cette zone frontalière, impacte le tourisme béninois et il urge de trouver une solution immédiate pour garantir la sécurité et la stabilité de cette zone qui revêt un caractère économique.