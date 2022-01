Attaque terroriste au Nigéria: au moins 50 civils tués au nord-ouest du pays

Des informations recueillies, l’attaque terroriste à eu lieu dans une localité nord ouest du pays plus précisément dans le village Kebi. Des groupes djihadistes affiliés Al-Qaïda sont pointés du doigt par le gouverneur de la région. Le Nigéria essuie couramment les attaques terroristes. Fin décembre, l’hélicoptère du président Muhammadu Buhari, a été pris pour cible à Maiduguri, la capitale et principale ville de l’État de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Heureusement, le chef de l’Etat en est sorti indemne.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.