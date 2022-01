Assimi Goita: « La CEDEAO et l’UEMOA se sont assumées, nous en feront autant »

Le président de la transition politique du Mali, le colonel Assimi Goita, a appelé le peuple malien à rester calme et serein, après l’annonce des sanctions de la CEDEAO qui isolent le Mali de l’organisation sous-régionale.

Le Mali ne compte pas abdiquer à son caractère tenace dans le bras de fer qui l’oppose à la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Après la prise de nouvelles sanctions contre le Mali par la CEDEAO, le patron de la junte militaire au pouvoir à Bamako, Assimi Goita, est monté au créneau pour rassurer le peuple malien de sa volonté à tenir ferme face à toute éventualité de l’organisation sous-régionale.

(…) Je vous demande de rester calme et serein, car nous avons fait le choix d’être sincère afin de prendre notre destin en main en forgeant notre propre voie (…) La CEDEAO et l’UEMOA se sont assumées, nous en feront autant (…)”, a déclaré Assimi Goita dans une allocution télévisée. “(…) j’ai bien conscience des inquiétudes quant aux conséquences de ces mesures, mais je tiens à vous rassurer que des dispositions sont prises pour faire face à ce défi et que les actions d’approvisionnement se poursuivront (…)”, dit-il.

Toutefois, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO: “Nous appelons la CEDEAO, une fois de plus, à une analyse approfondie de la situation de notre pays en plaçant l’intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération”.

Appel à une mobilisation générale

Dans le communiqué du conseil extraordinaire des ministres tenu lundi, au lendemain des annonces de sanctions de la Cédéao, le gouvernement malien a appelé à « une mobilisation générale sur toute l’étendue du territoire » vendredi prochain.

Lundi, le porte-parole militaire, le colonel Abdoulaye Maiga, a déclaré dans une déclaration télévisée que « le gouvernement du Mali condamne fermement ces sanctions illégales et illégitimes ». « Sur la base de la réciprocité, le Mali a décidé de rappeler ses ambassadeurs et de fermer ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés », a-t-il ajouté. Les nouvelles sanctions de la CEDEAO isolent complètement le Mali des autres pays de l’organisation et sont d’ordre économique et diplomatique.