Assimi Goita: « cette mobilisation prouve que les autorités parlent au nom du peuple malien »

Alors que la CEDEAO a imposé des sanctions très dures contre le Mali et ses autorités affirmant que les militaires au pouvoir ont « pris le peuple malien en otage », la mobilisation de vendredi prouve le contraire de ce qui est devenu un prétexte pour sanctionner le pays. Prenant la parole après cette sortie massive des maliens pour soutenir la transition et s’en prendre à la CEDEAO et la France, Assimi Goita a déclaré que ce qui s’est passé montre l’adhésion du peuple aux décisions du gouvernement.

