Après le soutien de Macron à la CEDEAO, Kemi Séba appelle à une démonstration de force

La CEDEAO et l’UEMOA ont décidé de sanctionner durement le Mali en fermant les frontières terrestres et aériennes des pays membres et en gelant les avoirs du Mali dans les banques. Cette attitude très dure des organisations régionales, a été saluée par la France dont le Président assure qu’il soutient les sanctions imposées au Mali.

