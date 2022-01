Air France suspend ses vols vers le Mali jusqu’à nouvel ordre (Officiel)

La compagnie de transport aérien française Air France a décidé de suspendre ses vols à partir et à destination du Mali en application aux sanctions de la CEDEAO que Paris soutien. Une décision dont le gouvernement malien regrette les désagréments.

« Le Ministre des Transports et des Infrastructures informe l’opinion nationale et internationale que la Compagnie aérienne Air France a décidé, d’après l’information notifiée aux autorités aéroportuaires du Mali par sa représentante à Bamako, de suspendre tous ses vols à destination et au départ de Bamako, jusqu’à nouvel ordre », a indiqué le gouvernement malien dans un communiqué mercredi.

Selon les autorités du Mali, « cette décision brusque a été prise par Air France sans consultation préalable et sans qu’aucune justification ne soit donnée aux autorités aéronautiques maliennes alors que le mardi 11 janvier 2022, la compagnie avait soumis un plan de vol réorganisé en fonction de la situation ».

La décision de la Compagnie Air France était survenue au lendemain de l’annonce des sanctions de la CEDEAO qui isolaient le Mali sur la scène diplomatique régionale. en effet, l’organisation a décidé de corser les sanctions contre le pays en fermant toutes ses frontières terrestres et aériennes et en gelant ses avoirs dans les banques centrales et commerciales dans les pays membres.

Une décision que le président français Emmanuel Macron a soutenu, sachant que la France était en froid avec les autorités maliennes depuis l’annonce de l’arrivée des soldats russes sur le territoire maliens pour combattre le terrorisme. C’est donc désormais officiel que Air France ne desservira plus le Mali pour le moment. Les autorités maliennes disent regretter « les désagréments causés aux usagers du transport aérien ».