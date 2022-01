Air France suspend ses vols à destination du Mali

Cette décision a été prise dimanche à l’issu d’un sommet extraordinaire au Ghana. La CEDEAO a appelé l’Union africaine et l’ONU a s’aligner sur ses décision afin de forcer la main au Mali. C’est dans ce cadre que la compagnie française Air France a décidé de suspendre ses vos vers ce pays. La France étant un des alliés indiscutables de la CEDEAO et de ses dirigeants, il va sans dire que la décision de sa compagnie est alignée sur celle de la CEDEAO.

Selon les informations, la compagnie aérienne française Air France, a décidé de suspendre tous ses vols à destination du Mali. Une décision probablement en réponse à l’appel de la CEDEAO à soutenir ses sanctions contre le Mali. En effet, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest a décidé sanctionner encore plus durement le Mali pour le non respect des termes de la transition par les militaires, en fermant ses frontières au pays et en l’isolant.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.