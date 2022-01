Air Côte d’Ivoire suspend ses vols au départ et à destination du Mali

En application des sanctions prises par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre le Mali, Air Côte d’Ivoire a annoncé ce lundi soir, la suspension de ses vols au départ et à destination du Mali, jusqu’à nouvel ordre.

A la suite de la fermeture des frontières des pays de la CEDEAO avec le Mali, Air Côte d’Ivoire a décidé de suspendre tous ses vols au départ et à destination du Mali. « Chers passagers, suite à la fermeture des frontières des pays de la CEDEAO avec le Mali, nous portons à votre connaissance, la suspension de nos vols au départ et à destination du Mali jusqu’à nouvel ordre. Nous vous prions de vous rapprocher de votre agent de voyage habituel ou de nos services pour plus d’informations », indique un communiqué de la compagnie aérienne de la Côte d’Ivoire.

Cette décision prise par cette compagnie aérienne vise à renforcer celles entérinées par la CEDEAO qui s’est réunie sur la situation sociopolitique du Mali à Accra, au Ghana, le dimanche 9 janvier 2022. A l’issue de sa nouvelle séance, les chefs d’Etat des pays membres de l’organisation sous-régionale, ont entériné les décisions prises par l’Union monétaire ouest-africaine, quelques heures plus tôt.

Il a été ainsi décidé de geler les avoirs maliens au sein de la BCEAO, de fermer les frontières entre le Mali et les États membres de l’organisation, de suspendre les transactions avec Bamako à l’exception des produits médicaux et de première nécessité, du retrait des ambassadeurs de tous les pays membres au Mali et d’autres sanctions concernant l’aide financière.

Pour rappel, la compagnie Air Côte d’Ivoire n’est pas la seule à avoir annoncé la suspension de ses vols en destination du Mali. En effet, la compagnie française Air France a elle aussi, suspendu ses vols en destination de Bamako en raison des sanctions de la CEDEAO contre le pays.