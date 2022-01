Afrique du Sud: l’Assemblée nationale entièrement détruite par un violent incendie (vidéo)

Un violent incendie continuait de ravager dimanche soir le parlement sud-africain au Cap, et la police, qui privilégie la piste criminelle, a arrêté un homme de 51 ans qui va être présenté à la justice.

Pas de victime, mais des dégâts considérables. Au Cap, l’incendie dévastateur qui s’est déclaré dimanche matin au Parlement sud-africain est désormais maîtrisé, ont déclaré les pompiers, lundi 3 janvier. Le feu est toujours en cours dans la partie la plus ancienne du bâtiment. Cette dernière, édifiée en 1884, abrite le Conseil national des provinces, la chambre haute du Parlement.

La forte mobilisation des pompiers n’a toutefois pas permis de sauver l’Assemblée nationale, où siègent les députés sud-africains. La chambre basse du Parlement sud-africain a été entièrement détruite dimanche.

Aucune victime n’est à déplorer, mais les quelque 4 000 œuvres d’art et du patrimoine, certaines remontant au XVIIe siècle, abritées par le Parlement sont menacées. Parmi elles, la tapisserie Keiskamma, du nom d’une rivière du sud-est du pays. Longue de 120 mètres, la précieuse pièce retrace l’histoire de l’Afrique du Sud des premiers peuples autochtones, les San, aux élections démocratiques de 1994. Selon le maire du Cap, Geordin Hill-Lewis, la bibliothèque qui recèle une collection unique de livres n’a en revanche pas été touchée.

L’origine de l’incendie n’est pas connue. « Une personne a été arrêtée et est en train d’être interrogée », a déclaré le chef de l’Etat, Cyril Ramaphosa, qui s’est rendu sur place.

« Un homme [âgé de 51 ans] a été arrêté à l’intérieur du Parlement, il est toujours interrogé dans le cadre d’une enquête criminelle. Il comparaîtra devant la justice mardi », a affirmé à l’Agence France-Presse Thandi Mbambo, porte-parole des Hawks, l’unité d’élite de la police sud-africaine.

