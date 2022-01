Afghanistan: les talibans ordonnent aux magasins de vêtements de décapiter leurs mannequins

« Nous avons demandé aux commerçants de couper la tête des mannequins, car cela va contre la loi (islamique) de la sharia« , a confirmé mercredi à l’AFP Aziz Rahman, chef du département pour la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice à Herat, troisième plus grande ville du pays avec environ 600.000 habitants. « S’ils se contentent de recouvrir la tête, ou cachent le mannequin (entier), l’ange de Allah ne rentrera pas dans leur magasin ou dans leur maison pour les bénir« , a-t-il continué, ajoutant que les vendeurs de vêtements ont promis qu’ils obéiraient.

Les talibans ont ordonné la décapitation de mannequins de magasin, affirmant que les mannequins sont des “idoles” et sont interdits par l’Islam. La directive s’ajoute à une série de mesures des talibans pour imposer dans le pays leur vision rigoriste de l’islam, limitant les libertés publiques, surtout des femmes et filles.

