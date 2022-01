Accusée, la France dit avoir la pleine liberté de circuler dans l’espace aérien malien

Déjà divisés par l’affaire Wagner, l’absence de calendrier électoral et la prolongation de la transition malienne n’ont fait que raviver les tensions entre les deux pays. Actuelle dirigeante de la présidence de l’Union Européenne, la France a milité pour la suspension de l’aide budgétaire au Mali, après que sa résolution contre le Mali à l’ONU, a été bloquée par la Chine et la Russie.

Mercredi, le commandant de la force française Barkhane, le général Laurent Michon, a écrit au chef d’état-major malien que les appareils et les véhicules français jouissaient d’une « pleine liberté de circulation » en vertu des accords existants. La France et le Mali ne jouissent pas d’une bonne relation diplomatique ces derniers mois.

Dans un communiqué mercredi, le gouvernement malien a dénoncé la violation de son espace aérien par un avion militaire français. « Le Gouvernement de la République du Mali informe l’opinion nationale et internationale qu’un aéronef de l’armée française de type A400, immatriculé FRBAN a effectué un vol sur le trajet Abidjan-Gao-Abidjan dans la journée du mardi 11 janvier 2022. Ledit aéronef qui était en violation manifeste de l’espace aérien malien, avait à la fois éteint son transpondeur pour ne pas être identifié et coupé la communication avec les organismes maliens de contrôle aérien », a indiqué le gouvernement du Mali.

En réponse aux sanctions économiques et diplomatiques prises à son encontre par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Mali a fermé ses frontières. Mais contre toute attente, un avion Français viole l’interdiction des autorités de la transition malienne et circule dans l’espace aérien du pays.

