« À bas la France ! À bas la CEDEAO ! », les maliens s’activent pour la mobilisation générale

Pour rappel, le mouvement Yéréwolo « Débout sur les remparts », a organisé le mercredi 5 janvier 2022, une caravane de soutien aux actions de la Transition et aux recommandations des Assises nationales de la Refondation. Le mouvement s’est dit favorable à la prolongation de la transition malienne à 5 ans supplémentaire et a invité la CEDEAO et ses partenaires à respecter la décision des « Maliens ».

Au rythme de l’Hymne nationale et des acclamations, plusieurs jeunes essentiellement issus du mouvement Yerewolo Débout sur les remparts ont exprimé ce mercredi, leur profonde indignation aux décisions prises par la CEDEAO à l’encontre du Mali. « À bas la France ! À bas la CEDEAO ! », scandaient les manifestants qui ont dénoncé une CEDEAO instrumentalisée et à la solde de la France.

