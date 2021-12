Vladimir Poutine: la Russie prend les mesures adéquates face aux provocations de l’OTAN

Le président russe a indiqué mercredi que la Russie prend des mesures plus que suffisantes pour parer aux provocations de l’OTAN, rapporte l’agence de presse TASS.

Lors d’une cérémonie de réception des lettres de créance des ambassadeurs étrangers, le chef de l’Etat russe, Vladimir Poutine, a indiqué que son pays a pris ses dispositions pour répondre en conséquence aux provocations de l’Alliance atlantique.

« D’ailleurs, la menace à nos frontières occidentales augmente vraiment et nous en avons parlé à plusieurs reprises. Il suffit de voir à quel point l’infrastructure militaire de l’alliance nord-atlantique s’est rapprochée des frontières russes. Pour nous, c’est plus que grave », a souligné le président russe. « Dans cette situation, nous prenons des mesures militaro-techniques adéquates », a ajouté Poutine.

Poutine a toutefois, signifié clairement que son pays la Russie, ne menace aucun pays et que « compte tenu de la situation réelle, il est au moins irresponsable de nous accuser de cela, c’est-à-dire de déplacer la faute d’une plaie à une tête saine, comme le dit le proverbe ». Les tensions sont vives entre la Russie et l’OTAN sur le sujet ukrainien et cela a poussé les russes à déployer une véritable puissance vers la frontière avec l’Ukraine en prévention.