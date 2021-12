Vladimir Poutine à l’OTAN: « Et si nous placions des missiles russes à la frontière des États-Unis (…) ? »

Des chars, des drones et surtout près de 100 000 soldats ont été déployés par la Russie à la frontière avec l’Ukraine dans une perspective d’attaque. L’assaut pourrait avoir lieu en janvier 2022, selon Kiev. Accusé par l’OTAN, Moscou dément toute agressivité et pointe du doigt accusateur l’occident.

Le ministre de la Défense de l’Ukraine est persuadé que son pays sera attaqué par la Russie en janvier 2022. Andriï Zagorodniouk a dénoncé l’important déploiement d’arsenal militaire russe à la frontière ukrainienne et lancé un appel à l’aide à l’OTAN. Dans le cercle de l’Union Européenne, des manœuvres diplomatiques ont été initiées pour tenter d’éviter une éventuelle invasion de l’Ukraine par la Russie, sauf que, rien d’aussi concret n’est encore officialisé, alors que la tension ne cesse de monter.

Le Pentagone a annoncé l’envoi des F-15 en Roumanie et en Grèce pour mener plusieurs opérations militaires de dissuasion contre Moscou, selon une source sécuritaire. L’OTAN a aussi augmenté l’état de préparation opérationnelle de sa force multinationale de réaction de 40 000 hommes. La Force opérationnelle interarmées à un très haut niveau de préparation (VJTF) de l’OTAN, connue sous le nom de Force de réaction de l’OTAN, devrait être prête à être déployée dans la zone de crise dans les cinq jours au lieu des sept jours habituels.

Moscou menace

En réaction aux diverses décisions de l’OTAN, la Russie laisse entendre de nouvelles menaces. « Nous allons utiliser l’option militaire si l’occident continue de menacer notre sécurité », a déclaré le président russe Vladimir Poutine le 21 décembre, ajoutant que l’occident est prêt à utiliser le droit international si leurs intérêts est mis en jeu mais si un autre pays utilise le même droit international.

Ce jeudi, lors de sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine s’est prononcé sur le déploiement des systèmes d’attaque de l’OTAN en Europe orientale: “Et si nous placions des missiles russes à la frontière des États-Unis, au Canada ou au Mexique ?« , questionne-t-il.

La Russie a présenté la semaine passée deux traités, l’un destiné aux Etats-Unis et l’autre à l’Otan, résumant ses exigences en vue d’une désescalade. Ces textes interdisent l’élargissement de l’Otan, à l’Ukraine en particulier, et limitent la coopération militaire occidentale en Europe de l’Est et en ex-URSS, sans imposer de mesures similaires à la Russie.