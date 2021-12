Vindicte populaire dans le Couffo: un présumé voleur de cabris brûlé vif à Dogbo

Dans la nuit du mardi 14 au Mercredi 15 décembre, un individu surpris en flagrant délit de vol de cabris a subi le verdict du feu de la part d’une population surexcitée. Le drame est survenu dans la localité de Hounton, dans la Commune de Dogbo.

Après le cas très déploré de l’étudiant Eloi Dogo, un autre cas de vindicte populaire a été enregistré au cours de la semaine dans la Commune de Dogbo. Selon les informations, un jeune présumé voleur de cabris a été brûlé vif dans la localité de Hounton à Dogbo et le corps jeté non loin des villages Dadohoué et Kpoha.

Selon des informations, il aurait été surpris alors qu’il volait des cabris dans une concession. Interpellé par une foule surexcitée, le présumé voleur de cabris a subi le verdict du feu.