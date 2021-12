Velléités belliqueuses russo-ukrainiennes: la Russie ordonne le départ des diplomates américains

La Russie, en plein pic de tensions russo-ukrainiennes, a ordonné à certains membres du personnel diplomatique américain de quitter le pays avant le 31 janvier. Moscou affirme que cette mesure est une riposte à la décision américaine de limiter la durée de séjour des diplomates russes.

La Russie a déclaré, mercredi 1er Décembre, qu’elle ordonnait aux membres du personnel de l’ambassade américaine présents à Moscou depuis plus de trois ans de rentrer chez eux d’ici le 31 janvier, en représailles à la décision américaine de limiter la durée de séjour des diplomates russes, selon Moscou. Cette mesure, la dernière en date dans le cadre d’une escalade diplomatique, intervient après que l’ambassadeur de Russie aux États-Unis a déclaré la semaine dernière que 27 diplomates russes et leurs familles étaient expulsés des États-Unis et quitteraient le pays le 30 janvier.

« Nous … avons l’intention de répondre de la manière correspondante. Les employés de l’ambassade des États-Unis qui sont à Moscou depuis plus de trois ans doivent quitter la Russie d’ici le 31 janvier », a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère des affaires étrangères, lors d’un point de presse. L’agence de presse RIA l’a citée en disant que les nouvelles règles américaines signifiaient que les diplomates russes qui avaient été forcés de quitter les États-Unis étaient également interdits de travailler en tant que diplomates aux États-Unis pendant trois ans.

« Avant le 1er juillet de l’année prochaine, à moins que Washington ne renonce à la règle des trois ans et ne fasse un compromis, d’autres travailleurs (américains) (en Russie) partiront en nombre proportionnel au nombre de Russes annoncé par le département d’État », a-t-elle déclaré. L’ambassade des États-Unis à Moscou n’a pas fait de commentaire immédiat.

De nouvelles réductions du personnel de l’ambassade des États-Unis à Moscou mettraient la pression sur une opération que Washington a déjà décrite comme étant proche d’une « présence intérimaire » au milieu d’expulsions et d’autres restrictions. L’ambassade est la dernière mission américaine opérationnelle dans le pays, après la fermeture des consulats de Vladivostok et d’Ekaterinbourg, et son personnel est passé d’environ 1 200 personnes au début de 2017 à 120, selon Washington.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré qu’il n’était pas trop tard pour Washington d’empêcher Moscou de donner suite aux nouvelles expulsions si elle abandonnait ses propres projets d’expulsion de diplomates russes. Les relations entre Washington et Moscou, au plus bas après la guerre froide depuis des années, sont sous pression en raison du renforcement des troupes russes près de l’Ukraine.